Filha de Virginia Fonseca faz publicação após uma semana de vida: “já fazendo seus milhões!”

Neste sábado (29), Virginia Fonseca compartilhou para seus mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, a primeira foto do ensaio newborn da Maria Flor. A recém-nascida está completando uma semana de vida no dia de hoje.

Na imagem a pequena está fazendo uma publicidade dos produtos da marca Maria’s Baby, lançada pela mãe Virginia, em nome de suas filhas. “1 semana do nascimento do amor da minha vida e ela já ta ON nos cuidados dela. Te amamos DEMAIS Maria Flor, que Deus abençoe sua vida e ilumine seus caminhos SEMPRE”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação.

Os seguidores da famosa não perderam a oportunidade de brincar com a situação nos comentários: “1 semana de vida e já fazendo seus milhões”, disse uma seguidora, “Ela faz o marketing dela! Vai se aposentar com 10 anos”, escreveu outra. Confira: