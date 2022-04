Filha de Will Smith faz apelo comovente após tapa do pai em Chris Rock

Willow Smith usou as redes sociais para pedir mais gentileza dos internautas ao comentarem a atitude vencedor do Oscar 2022 de Melhor Ator

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock, durante cerimônia do Oscar 2022, continua dando o que falar. Nesta quarta-feira (30/3), a filha do eleito Melhor Ator do ano pela Academia usou as redes sociais para fazer um apelo a quem critica a atitude do pai.

No Story do Instagram, a cantora de 21 anos postou uma citação originalmente compartilhada pelo palestrante motivacional Jay Shetty que diz: “Você sabe quem está passando por muita coisa agora? Literalmente todos. Apenas seja gentil”. O tom da publicação lembra o usado pela mãe, Jada Pinkett Smith, em seu primeiro pronunciamento após a confusão na premiação.

“Esta é uma temporada de cura e estou aqui para isso”, escreveu ela em post publicado no Instagram nessa terça-feira (29/3).

Após ganhar a estatueta na categoria Melhor Ator, pela performance em King Richard, Will se desculpou pelo momento de fúria. "Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente", desabafou o ator. "Meu comportamento no Oscar foi inaceitável e imperdoável", completou

Entenda o caso:

Durante a cerimônia de entrega do Oscar 2022, realizada na noite do último domingo (27/3), uma cena chamou atenção de todos os presentes. O humorista Chris Rock apresentava a categoria de Melhor Documentário, quando fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith.

Após a fala, Will Smith, que concorre à categoria de Melhor Ator, subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock. O humorista fez uma brincadeira com o fato de Jada estar careca — ela perdeu os cabelos por conta da alopecia e assumiu o visual.

Após a agressão, Will Smith voltou para sua cadeira e disparou: “Não fale nada sobre minha mulher” e “Tire o nome da minha mulher da sua boca”. Chris Rock, então, falou: “É, eu fui agredido por Will Smith”. Em seguida, o humorista apresentou a categoria de Melhor Documentário, que foi vencida por Summer of Soul.

