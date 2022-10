Filha de Xuxa perdeu cerca de R$ 1,2 mi em golpe dos bitcoins

A estilista e modelo Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa Meneghel, é uma das vítimas do “Sheik dos Bitcoins”, um empresário que é investigado e preso por fraudes com criptomoedas.

Segundo informações da Polícia Federal (PF) divulgadas na quinta-feira (6), Sasha perdeu cerca de R$ 1,2 milhão ao acreditar no empresário Francisley Valdevino da Silva.

A PF diz que a filha da Xuxa investiu na empresa e não recebeu os valores investidos. Mas ela não é a única enganada pelo “Sheik”, jogadores de futebol também foram vítimas dos golpes.

Na manhã de hoje, policiais federais apreenderam barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros bens, em endereços ligados a Francisley Silva e a outros investigados.

As investigações apontam que também há vítimas no exterior e as fraudes são bilionárias. Só no Brasil, foram R$ 4 bilhões movimentados pelos acusados.

A operação de hoje teve como alvo cumprir 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba e São José dos Pinhais, no Paraná; além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina; Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo; e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Fonte: Pleno News

Foto: Thiago Duran / AgNews