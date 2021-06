Filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca já é fenômeno no Instagram

Maria Alice, que nasceu no domingo (30), superou a casa dos 3 milhões de seguidores

A pequena Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, atingiu o status de “influenciadora” com apenas dois dias de vida. Brincadeiras à parte, ela já soma mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais desde quando chegou ao mundo.

O perfil mostra a rotina da mamãe ainda gestante, fotos do barrigão crescendo e, claro, os primeiros closes da bebê. Nesta terça-feira (01), Maria Alice aparece pleníssima tirando aquela soneca da tarde no colinho do papai babão.

Filha de peixe, peixinho é, minha gente! Seja bem-vinda a esse mundo, e que você nos brinde muito [e sempre] com tanta fofura.