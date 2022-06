Filha trans de Musk entra na Justiça para tirar o nome do pai

Uma das filhas do bilionário Elon Musk entrou na Justiça para, além de declarar nova identidade de gênero, abandonar o nome do pai famoso. Vivian, de 18 anos, é uma mulher trans – se identifica como mulher, mesmo com o sexo biológico masculino – e foi registrada ao nascer como Xavier.

Atualmente com o sobrenome Musk, Xavier quer como identificação o nome Vivian Jenna Wilson, sendo este último o sobrenome de sua mãe, a escritora Justine Wilson, que foi casada com o bilionário de 2000 a 2008.

De acordo com documentos da Corte da Califórnia, obtidos pelo site norte-americano TMZ, Vivian argumenta como motivo para seu pedido “o fato de que eu não vivo mais ou desejo estar me relacionando com meu pai biológico de qualquer forma”.

Elon Musk tem mais outros seis filhos: Griffin, de 18 anos e gêmeo de Vivian; os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, de 16, também filhos de Musk com Justine; X AE A-XI, de 1 ano, e Exa Dark Sideræl, de 3 meses, com a cantora Grimes.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE