Filhas de Glória Maria fazem relato emocionante sobre a jornalista

A jornalista e apresentadora Glória Maria, que faleceu na manhã da última quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, deixou duas filhas adolescentes: Maria, de 15 anos, e Laura, de 14. As herdeiras concederam entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, e explicaram o motivo de terem decidido falar sobre a mãe. O conteúdo foi exibido neste domingo (5).

– Porque eu acho que minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro – falou Maria.

– Ela merece muito, né? – declarou Laura.

As duas foram adotadas pela comunicadora em 2009, após uma viagem à Bahia.

Ao Fantástico, a mais velha citou momentos que teve com Glória.

– Sempre que ela viajava, ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e aí ela normalmente viajava antes da gente… A gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: “Mamãe foi viajar, volto logo, te amo” – relatou.

A adolescente também leu o trecho de uma carta que escreveu para a mãe.

– A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não são pra qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós.

Laura também escreveu uma carta:

– Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo.

Glória morreu em decorrência de um câncer no cérebro. A jornalista estava internada no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão, que depois evoluiu para um quadro de metástase no cérebro. A apresentadora vinha fazendo tratamento com radioterapia e imunoterapia.

