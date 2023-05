Filhas de Gugu se declaram a favor da união estável dos pais

Nesta segunda-feira (22), as gêmeas Sofia e Marina Liberato, filhas de Gugu Liberato, prestaram declarações em uma audiência que trata da ação movida pela mãe delas, Rose Miriam di Matteo, que pede o reconhecimento de união estável com o apresentador que morreu em 2019. As informações são do G1.

– As gêmeas Marina e Sofia sempre estiveram ao lado da mãe na busca dela pelo reconhecimento de união estável na Justiça. Todos os elementos comprovam que Rose e Gugu mantinham uma relação pública, notória, duradoura, contínua e com objetivo de constituir família. Reafirmamos acreditar que, a cada dia, estamos mais próximos de vermos a justiça ser feita – disse o advogado Nelson Wilians, que representa Rose, Sofia e Marina.

Se a Justiça reconhecer a união estável, Rose Miriam terá direito a metade da herança. Os outros 50% são obrigatoriamente dos três filhos de Gugu.

Rose teve três filhos com Gugu. As gêmeas, que têm 19 anos, e João Augusto, de 21 anos.

João esteve na audiência, mas preferiu não dar nenhuma declaração. A irmã do apresentador, Aparecida Liberato, e o sobrinho, André Liberato, também compareceram, mas não se manifestaram.

