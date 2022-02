Filho amarra o próprio pai e evita agressão à mãe em Marabá

Durante a madrugada desta sexta-feira (11), o indivíduo, Valdenir Sales de Souza, foi preso, por volta de 2h, depois de chegar a sua casa com sinais de embriaguez, e tentou espancar a própria esposa, na Folha 8, em Marabá, no sudeste do Pará.

O suspeito “tomou todas”, chegou à residência do casal, quebrou os móveis e partiu para cima da companheira. O filho do casal pegou uma corda, dominou e amarrou o sujeito com uma corda. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o indivíduo imobilizado pelo parente.

Valdenir Souza foi desamarrado, mas estava bastante alterado e teve que ser algemado. O elemento foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de ameaça no âmbito da lei que coíbe a violência doméstica. O suspeito ficou à disposição da autoridade policial.

Fonte: Portal Debate