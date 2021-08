Filho da rainha Elizabeth II é processado por abuso de menor

O príncipe Andrew, de 61 anos, terceiro filho da rainha Elizabeth II, está sendo processado nos Estados Unidos sob acusação de ter abusado sexualmente de Virginia Roberts Giuffre, de 38 anos, enquanto ela era menor de idade. Giuffre foi uma das vítimas de Jeffrey Epstein, bilionário que manteve uma rede de tráfico sexual de, pelo menos, 36 menores. Epstein morreu em 2019.

Na denúncia, Giuffre diz que o duque de York a abusou sexualmente na mansão de Epstein em Manhattan e em Londres. Em 2019, Giuffre acusou o duque, mas o processo teve início apenas na segunda-feira (9), poucos dias antes da extinção da lei de Nova York que permite que vítimas de abuso sexual enquanto crianças processem seus abusadores.

Em 2019, o Príncipe Andrew negou as acusações em uma entrevista concedida à BBC. No entanto, há uma foto em que o duque aparece com o braço em volta de Giuffre em um local que, segundo o irmão de Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein, parece com sua casa. Maxwell, que está presa até hoje pelo caso de tráfico de menores, chama o príncipe de “mentiroso”.

Embora negue as acusações, o duque de York se retirou da vida pública ainda em 2019. Em fevereiro de 2020, ele também renunciou a uma promoção militar que receberia após completar 60 anos. Na ocasião, o príncipe disse se arrepender da decisão de se associar a Jeffrey Epstein.

Fonte: Pleno News