Filho de 15 anos ataca o pai com golpes de terçado e o deixa cego

Após o ato, jovem foi capturado por traficantes

Um homem de 36 anos foi atacado com um terçado pelo próprio filho, de 15 anos, e perdeu a visão após ser atingido pelos golpes. A vítima estava com quatro cortes graves na região da cabeça e foi encaminhado para o hospital. Um dos golpes acertou os olhos do homem e o deixou cego.

De acordo com a polícia, imediatamente após receberem a denúncia, enviaram policiais para a casa da família para prender o acusado. Mas, no meio do caminho, encontraram o jovem bastante ferido.

Alguns populares informaram aos agentes que ele tinha sido capturado e espancado por traficantes da área, que se revoltaram ao saber do caso de agressão contra o pai. O menor só não foi executado porque os criminosos perceberam a chegada da viatura e fugiram.

O homem ferido segue internado em estado grave. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira, na Zona Norte de Manaus.

Fonte/Foto: O Liberal Com informações de Portal Holanda