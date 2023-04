Filho de Adriano Imperador assina primeiro contrato profissional

Adriano defendeu Grêmio e Boa Vista-SC antes de chegar no primeiro semestre de 2022 à base do Serrano, pelo qual se destacou com 20 gols em 27 partidas nas competições de base. Foi vice-artilheiro da Série A2 do Campeonato Carioca sub-17, ano passado, com 11 gols em 14 jogos.

Adriano Carvalho Ribeiro, filho de Adriano Imperador, acertou seu primeiro contrato profissional. O centroavante de 16 anos assinou com o Serrano, time de Petrópolis, no Rio, vínculo vigente até dezembro de 2026.

Adriano defendeu Grêmio e Boa Vista-SC antes de chegar no primeiro semestre de 2022 à base do Serrano, pelo qual se destacou com 20 gols em 27 partidas nas competições de base. Foi vice-artilheiro da Série A2 do Campeonato Carioca sub-17, ano passado, com 11 gols em 14 jogos.

“Esse momento representa a realização de um sonho. A forma como fui acolhido e evolui como atleta e pessoa foi o grande diferencial para assinar com o Serrano”, afirmou Adrianinho.

O pai, Adriano, posou para foto ao lado do filho depois que ele assinou o contrato. “Estou muito orgulhoso. Que Deus te abençoe nessa caminhada”, escreveu o ex-centroavante de Flamengo, Inter de Milão, Roma, São Paulo, Corinthians e da seleção brasileira.

Natural do Rio de Janeiro, Adrianinho é alto, forte e canhoto como o pai. Também herdou o faro de gol, já que o jovem tem dois hat-tricks em sua curta carreira, marcados contra o Serra Macaense e o Americano. Nas duas ocasiões, foi às redes após sair do banco de reservas.

© Divulgação / NotícasaoMinuto