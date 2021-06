Filho de Bolaños tenta reconciliação com Televisa e Chaves pode voltar

O retorno dos seriados Chaves e Chapolin à TV, tão ansiada pelos fãs, pode estar mais perto do que se imagina. O presidente do Grupo Chespirito, Roberto Gómez Fernández, revelou recentemente que está em negociações com a rede mexicana Televisa para que as duas atrações possam voltar a ser exibidas na telinha.

“Estamos dando alguns passos nessa direção, que tem a ver com reconciliação em todos os sentidos. Não é que estejamos brigando nem nada disso. Simplesmente houve divergências, até porque [a situação] nos apanhou no meio da pandemia. Creio que as circunstâncias não foram as melhores. Agora, as circunstâncias são outras. Sem dúvida isso [a volta dos programas à TV] vai acontecer”, vislumbrou o filho do saudoso Roberto Bolaños (1929-2014), em entrevista ao jornal mexicano El Universal.

Fonte: Metropoles