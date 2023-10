Filho de brasileira morta pelo Hamas é do Exército israelense

Carioca de 42 anos morta pelo Hamas, Karla Stelzer Mendes tem um filho de 19 anos que atualmente serve ao Exército de Israel como combatente do grupo terrorista. Ele mesmo comunicou à embaixada do Brasil em Israel a morte da mãe.

A informação foi relatada pelo embaixador Frederico Meyer, em entrevista à Globo News.

– Acabamos de confirmar que ela faleceu, e o enterro dela é hoje [sexta-feira]. O filho dela, que está servindo ao Exército aqui, acabou de nos avisar – contou Meyer.

Karla era brasileira com cidadania israelense. Ela morava no país junto do marido, que também morreu devido ao conflito. Eles estavam juntos há seis anos.

O Ministério de Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota sobre o assassinato de Karla e repudiou os “atos de violência” contra civis. O Itamaraty, contudo, não chegou a citar nominalmente o Hamas.

– O governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil – diz a nota.

Karla é a terceira brasileira morta devido à guerra entre Israel e Hamas. Além dela, o Itamaraty já havia confirmado o óbito de Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu.

