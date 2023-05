Filho de Faustão e Anne Lottermann deixam a Band, diz colunista

Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho de Faustão, devem deixar a Band, segundo informou o colunista Lucas Pasin, do UOL. Após a saída de Faustão, a emissora teria pensado em manter Anne e João, mas teria mudado de ideia.

Pasin apontou que a Band estaria planejando um novo programa com Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. A atração deve ser transmitida no horário que era do programa Faustão na Band.

Fontes apontaram que Lottermann e João Guilherme sairão da Band no fim de junho.

Fonte: Pleno News/ Foto: Rodrigo Moraes/Band