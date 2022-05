Filho de Flordelis sai da prisão em liberdade condicional

Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo da ex-deputada Flordelis, deixou a prisão nesta segunda-feira (2). Ele cumprirá liberdade condicional, até a extinção de sua pena, dentro de seis meses.

De acordo com o advogado Luiz Gregório, que o representa, seu cliente não precisará fazer uso de tornozeleira eletrônica, devendo apenas se apresentar, periodicamente, à Justiça. Carlos estava preso desde agosto de 2020.

No julgamento, realizado em 12 de abril, ele foi condenado a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por associação criminosa armada na morte do pastor Anderson do Carmo. Porém, Carlos foi absolvido das acusações de homicídio triplamente qualificado consumado e da tentativa de homicídio duplamente qualificado.

A liberdade condicional foi concedida pela juíza Roberta Barrouin Carvalho de Souza, da Vara de Execuções Penais (VEP) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

Na hierarquia familiar, depois de Anderson e Flordelis, era o pastor Carlos quem tinha maior influência e poder, conforme depoimentos prestados em juízo. O julgamento de Flordelis, inicialmente marcado para este mês, foi transferido para o dia 6 de junho.

Fonte: Pleno News

*Com informações da Agência Brasil

Foto: Reprodução/TV Globo