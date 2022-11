Filho de Leonardo gera revolta ao xingar cidade; prefeito reage

O ator João Guilherme provocou indignação na cidade de Bananal, no interior de São Paulo, onde ocorrem as gravações da série De Volta aos Quinze, da Netflix. Em stories publicados neste fim de semana, o artista ironizou o município, chegando a referir-se a ele como “bosta”.

Na ocasião, João Guilherme filmava alguns caminhões e conversava com um dos motoristas:

– Esperando essa bosta desse Bananal aí (…) Ei, é você que vai me levar no Bananal? Não é você? Bananal não é você? Achei que era você – disse ele, que também escreveu “esperando meu passaporte pro Bananal” no post.

As falas não passaram despercebidas e geraram reação por parte de internautas e até mesmo do prefeito, William Landim da Silva, que resolveu ameaçar paralisar as gravações caso não houvesse um pedido de desculpas.

– Tive uma triste surpresa, várias mensagens no telefone sobre um vídeo circulando nas redes sociais de um ator que está gravando uma série em Bananal denegrindo (sic) a imagem da nossa cidade. Já entrei em contato imediatamente com a produtora e exigi uma retratação formal da produtora e do ator. Caso não haja essa retratação até o dia de hoje, eu revogarei a autorização das gravações na cidade – comunicou o prefeito.

Como resposta, a produtora Glaz, responsável pela série, emitiu uma nota dizendo que a “Glaz, sua equipe, e o elenco não endossam a opinião expressa na postagem”.

– Gostaríamos de reiterar a relação amistosa e cordial que sempre tivemos com a prefeitura e os cidadãos de Bananal, que receberam a produção com tanto carinho nesses dois últimos anos. Esperamos que esta parceria se estenda por muitos mais projetos – assinalou.

Em nota enviada ao Hugo Gloss, a assessoria de João Guilherme informou ter feito um pedido de desculpas formal ao prefeito e à cidade. Confira abaixo a nota enviada a Landim:

– Caro Prefeito William Landim, gostaria de reiterar o que lhe disse ao telefone sobre o comentário infeliz que fiz nas minhas redes sociais sobre a cidade de Bananal. Como falei, a cidade sempre foi muito hospitaleira e carinhosa comigo e o elenco, e só tenho a agradecer tamanha receptividade. Peço desculpas a você e aos cidadãos de Bananal – completou João Guilherme.

Fonte: Pleno News/Foto: Leo Franco / AgNews