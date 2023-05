Filho de Marília Mendonça participa de 1ª festa para mães

O filho da cantora Marília Mendonça participou da primeira festinha de Dia das Mães na escola. O pequeno Léo, de 3 anos, cantou a música You Are My Sunshine para a avó materna, dona Ruth. O momento emocionante foi compartilhado nas redes sociais.

A mãe da artista que morreu em 2021, vítima de um acidente de avião, chorou vendo o neto cantar. O menino tinha no peito um coração escrito o nome de Ruth. Avó e neto também fizeram juntos uma nécessaire personalizada em homenagem ao Dia das Mães.

Dona Ruth divide a guarda de Léo com o pai da criança, o cantor Murilo Huff.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram