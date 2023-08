Filho de pastor morre afogado após celebração de batismo

Vitor Leal, 18 anos, morreu afogado, neste domingo (13), em uma chácara localizada às margens da Rodovia Transamazônica (BR-230) em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará.

Filho do pastor José Leal, o jovem estava no local onde, horas antes, havia sido realizada uma cerimônia de batismo.

Após o momento de fé, as pessoas da igreja entraram no açude para se divertir, quando Vitor acabou se afogando. O pastor e outras pessoas tentaram salvá-lo, mas sem sucesso.

O caso ocorreu por volta das 13h30, quando as ligações foram feitas pedindo por socorro. O corpo do jovem ficou desaparecido e só foi encontrado por volta das 16h40. As informações são da Rede Liberal.

A Polícia Civil investiga o caso, o local será periciado e as testemunhas serão ouvidas. Vitor faria 19 anos nesta quarta-feira (16).

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução Redes Sociais