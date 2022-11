Filho de Sérgio Cabral continua foragido após operação da PF

O empresário José Eduardo Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, segue foragido nesta quinta-feira (24) após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público contra venda ilegal de cigarros. Ao todo, de acordo com a PF, 12 pessoas já foram presas.

Ao saber que o filho era alvo de um mandado de prisão, Sérgio Cabral passou mal e desmaiou dentro do Batalhão Especial Prisional, em Niterói, onde está cumprindo pena. As informações foram confirmadas por Marco Antônio Cabral, outro filho do ex-governador, e fontes da Polícia Militar ao G1.

Dos 27 mandados de prisão expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal na Operação Smoke Free, como a ação foi batizada, a Polícia Federal tinha cumprido 12 até a última atualização desta reportagem. Um deles é policial federal e foi identificado como Allan Cardoso Inácio de Assis.

Outro alvo da ação é Adilson Coutinho de Oliveira Filho, o Adilsinho, que já tinha sido alvo da Operação Fumus, cujo foco também foi a apuração de ilegalidades na venda de cigarros.

De acordo com as investigações, a quadrilha alvo da operação falsificou ou não emitiu notas fiscais e transportou ou vendeu cigarros vindos de crime em territórios dominados. A PF informou que o grupo é responsável por um prejuízo à União estimado em cerca de R$ 2 bilhões.

Os investigados na operação podem responder pela prática de crimes de sonegação fiscal, duplicata simulada, receptação qualificada, corrupção ativa e passiva, lavagem de capital e evasão de divisas. Caso sejam condenados, as penas podem chegar a 66 anos de reclusão.

Fonte: Pleno News/Foto: Folhapress/Cassiano Rosário