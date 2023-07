Filho de Zé Vaqueiro nasce com malformação e está na UTI; cantor cancela agenda de shows

Arthur, segundo filho do casal Zé Vaqueiro e Ingra Soares, nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do cantor nas redes sociais. O bebê, que nasceu nesta segunda-feira (24), em Fortaleza, está na UTI, enquanto Ingra já recebeu alta do hospital e passa bem.

Em razão da situação, a agenda de shows do artista foi cancelada até o dia 17 de agosto. Zé Vaqueiro e Ingra já são pais de Daniel, de três anos. Ingra também é mãe de Nicole, de 13 anos.

Leia o comunicado:

“Na tarde de segunda-feira, 24, nasceu Arthur, filho caçula de Ingra Soares e Zé Vaqueiro, que já são pais de Daniel de três anos e Nicole de 13 anos. A mãe passa bem e já recebeu alta hospitalar.

O bebê encontra-se na UTI devido a uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

Diante desta situação delicada, informamos o cancelamento dos shows do artista até a data de 17 de agosto.

Neste momento, a família necessita estar unida, cercada de amor e serenidade.

Contamos com a compreensão de todos e pedimos que se juntem a nós em orações pelo bem-estar do pequeno Arthur e por toda a família, que agradece antecipadamente o apoio”.

Fonte: FMODIA/Foto: Redes Sociais