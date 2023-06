Filho do cantor Belo é detido com maconha na rodoviária do Rio

O filho mais velho do cantor Belo, Arthur Paulo Vieira, de 29 anos, foi detido nesta terça-feira (13), após desembarcar de um ônibus na rodoviária Novo Rio, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, ele portava pequena quantidade de maconha.

Policiais do 5º Batalhão desconfiaram do rapaz, que havia chegado de São Paulo e demonstrava bastante nervosismo. Então o revistaram, encontraram a droga e encaminharam Vieira à 4ª DP (Cidade Nova), onde o caso foi registrado.

Quem porta drogas para uso pessoal está sujeito a advertência, prestação de serviços à comunidade e medida educativa, segundo prevê a lei. De acordo com a Polícia Civil, Vieira assinou um termo circunstanciado e foi liberado. Ele vai responder perante o Juizado Especial Criminal, que julga crimes de pouca gravidade.

Vieira é filho de Belo com Elisa Silva, sua primeira mulher. O casal também tem três filhas: Ingrid, Paula e Isadora. Hoje Belo é casado com a modelo Gracyanne Barbosa.

Vieira é pai de duas meninas, de dois casamentos já encerrados. Atualmente ele namora a influenciadora digital Isabelle Oliver. Vieira tem 6,3 mil seguidores em seu perfil no Instagram, mas é pouco ativo: apenas quatro fotos já foram publicadas, uma delas com o pai, no dia do aniversário de Belo. Em seu perfil, ele se declara empreendedor.

Belo também já teve problemas com a polícia por conta de drogas. Em 2003 ele foi condenado pela Justiça do Rio a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O cantor sempre alegou inocência.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Redes Sociais