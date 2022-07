Filho do governador Ronaldo Caiado morre em Goiás

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), morreu na manhã deste domingo (3). Não foram divulgadas informações sobre a causa da morte. A assessoria de imprensa do chefe do Executivo publicou uma nota confirmando o óbito.

– É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador Ronaldo Caiado e de Thelma Gomes. Ele morreu neste domingo (3), aos 40 anos. A família enlutada pede a todos orações para enfrentar este momento de imensa dor – informou a assessoria.

Caiado recebeu a informação da morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha, em uma das missas de encerramento da Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, também no estado de Goiás. Após saber da notícia, ele deixou a celebração. A morte do filho do governador acontece no mesmo dia do aniversário de sua filha Maria.

Em nota, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), lamentou a morte do filho do governador e disse que a partida causa “um imenso vazio”.

– Poucas notícias podem ser tão tristes quanto a do falecimento de uma pessoa jovem, que tinha uma larga e enriquecedora trajetória pela frente. A partida causa-nos um imenso vazio, embora saibamos que as memórias felizes haverão de se eternizar. São elas também que nos consolam nos momentos mais difíceis – declarou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal