Filho do pastor Waguinho é assassinado no Rio de Janeiro

O filho do pastor Waguinho, Lucas Felipe, de 22 anos, foi assassinado no Rio de Janeiro na última terça-feira (8). De acordo com o jornal Extra, Lucas levou um tiro. O corpo do jovem será enterrado na tarde desta quinta-feira (10) no cemitério de Irajá, na Zona Norte da capital fluminense.

Pelas redes sociais, o irmão mais velho de Lucas, Waguinho Junior, falou sobre o caso e afirmou que a morte “partiu o coração da família”.

– É, cabeça, sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle! Teu gordinho vai te amar pra sempre – escreveu.

Além de Lucas, Waguinho tem outros cinco filhos: Stephanie (do relacionamento com a ex-modelo Solange Gomes), Joyce, Junior, Gabriel e o caçula Cainã, de 18 anos.

