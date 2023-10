Filho do zagueiro Naldo morre aos três anos na Turquia

Morreu nesta segunda-feira (16), o pequeno Davi, de apenas três anos, filho do zagueiro brasileiro Naldo, que atualmente joga no Antalyaspor, na Turquia. A criança estava internada desde 7 de setembro, quando sofreu um acidente, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O acidente envolveu dois carros e uma bicicleta na cidade de Antália, na Turquia, de acordo com a mídia local. Davi ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital e foi submetido a uma cirurgia. O sogro e a esposa de Naldo também estavam no carro, mas sofreram ferimentos leves.

– Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e à sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade – declarou o Antalyaspor nas redes sociais.

O clube português Sporting, por onde Naldo passou antes do Antalyaspor, também se solidarizou:

– Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassarem este momento de enorme dor.

Davi era o filho do relacionamento de Naldo Pereira com Juliana Tilatti. Antes de atuar na Europa, Naldo teve breves passagens por Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Instagram