Filho e neta são investigados por suposta apropriação de dinheiro de idosa em Santarém

Um procedimento administrativo foi instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da Promotoria de Justiça Cívil de Santarém, no oeste do Pará, com o objetivo de investigar uma possível violação aos direitos da pessoa idosa.

A possível vítima é uma senhora de 80 anos, que estaria sofrendo violação patrimonial em razão da conduta do próprio filho e da neta, que supostamente teriam realizado empréstimos indevidos em nome da anciã.

Os nomes, tanto da idosa quanto do filho e neta, serão preservados nesta matéria.

Uma Notícia de Fato foi instaurada para apurar a situação de risco e violação aos direitos de uma senhora de 80 anos, que estaria sendo vítima do oportunismo do próprio filho e da neta.

Pai e filha foram denunciados por supostamente se apropriarem dos benefícios da idosa. Além disso, eles são suspeitos também de fazerem empréstimos em nome da ancião e utilizar os valores em suas necessidades pessoais.

A promotora de Justiça, Larissa Brasil Brandão, está à frente da apuração.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal OESTADONET