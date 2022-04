Filho embriagado mata o pai com golpe de facão, no município de Conceição do Araguaia

Um homem identificado como Cleudo Caravalho de Aquino, de 37 anos, matou o próprio pai, Raimundo Carvalho de Aquino, de 60 anos, com um golpe de facão na barriga na noite do último sábado, 23, no município de Conceição do Araguaia, na região Sul do estado. De acordo com informações, pai e filho discutiam frequentemente.

O idoso chegou a ser encaminhado para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HCRA), mas não resistiu ao ferimento e morreu. Ainda segundo informações, o homem estaria embriagado quando esfaqueou o pai. Populares contaram à polícia que Cleudo bebia muito.

De acordo com informações do 27° Batalhão de Polícia Militar do Pará, quando o homem recebeu a notícia da morte do pai houve grande desespero e gritos por parte de Cleudo, que não acreditava na própria ação.

O homem e a arma do crime foram levados até a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os demais procedimentos cabíveis.



Fonte: Roma News