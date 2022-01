Filho mata o próprio pai e morre em confronto com a polícia na área rural de Ourilândia do Norte

Na madrugada da última terça-feira (11), Pedro Amadeu de Souza e Silva, de 35 anos, assassinou o próprio pai, Amadeu Oliveira da Silva, de 59 anos, na área rural de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. Após o crime o suspeito fugiu, mas morreu horas depois em confronto com policiais, que estavam à procura.

De acordo com informações, por volta das 3h da madrugada de terça-feira (11), Pedro teve um surto psicótico e duas horas depois matou o pai com um tiro de espingarda. O homicídio ocorreu na propriedade rural da família, entre os distritos de Campinho e Fogão Queimado.

O suspeito fugiu de Ourilândia, por volta de 7h, mas antes ameaçou voltar para matar os demais familiares: a mãe e os irmãos. Em seguida, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar de Ourilândia do Norte, Tucumã e Xinguara, por meio do Grupo Tático Operacional (GTO), foram informadas do crime e iniciaram as buscas por Pedro.

A polícia localizou o suspeito às 20h, em uma mata na vicinal Tupanci, área rural do município vizinho, Bannach. O indivíduo ainda ameaçou os policiais com uma espingarda, apontando a arma em direção aos agentes, os quais fizeram dois disparos contra Pedro, que foi atingido na região do peito.

O suspeito foi encaminhado ao Hospital Municipal de Bannach, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com o indivíduo foi encontrada a espingarda, que pode ter sido a utilizada para matar o próprio pai, e uma faca. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

