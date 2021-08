Filho presencia a morte do pai a tiros em frente a mercadinho

Vítima recebeu sete tiros de homens que chegaram em carro

Um crime cruel marcou a noite desta sexta-feira (27). Um filho presenciou o pai, Augusto Nazaré Matheus Júnior, de 41 anos, sendo morto a tiros, no bairro Colônia Santo Antônio, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Segundo os familiares, Augusto estava na frente de um mercadinho conversando sobre sua contratação quando assassinos chegaram em um carro Prisma e dispararam sete tiros contra a vítima.

Augusto Júnior foi levado para um hospital, mas não resistiu. A Polícia investiga o crime.