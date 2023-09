Filho que matou e esquartejou a própria mãe é condenado

No Amazonas, um homem foi condenado a 18 anos de prisão por matar e esquartejar a própria mãe. O julgamento aconteceu na última segunda-feira (18). As informações são do G1.

O réu, que já havia confessado o crime durante o inquérito, ficou calado no julgamento e, portanto, não respondeu às perguntas ao ser interrogado no plenário.

O crime ocorreu em junho de 2021, em Manaus. A investigação apontou que o homem desferiu um golpe de faca no rosto da mãe e, depois, a decapitou e a esquartejou. Ele morava com os pais e, no momento do crime, estava sozinho em casa com a vítima.

O Ministério Público do Amazonas sustentou a tese de condenação por homicídio qualificado, por meio cruel e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa do homem queria absolvição por clemência.

No julgamento, os jurados reconheceram que o homem matou a mãe usando meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. O juiz, então, dosou a pena de 28 anos de reclusão, reduzindo-a para 18 anos e oito meses por causa da semi-imputabilidade apontada em laudo médico, que considera o réu como portador de doença mental.

O magistrado mandou que a administração do presídio tome medidas para garantir um tratamento adequado ao acusado, incluindo medicamentos, por conta da doença mental.

Fonte: Pleno News/Foto: Pixabay