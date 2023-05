Filhos de Lúcio Tembé, Kanderó e Paratê, sabiam do envolvimento de Passarinho no atentado ao pai e tentaram obstruir trabalho policial

A Polícia Civil do Pará apurou que Kanderó Tembé e seu irmão, Paratê Tembé, sabiam exatamente do envolvimento de Juscelino Ramos Dias, o Passarinho, no atentado contra o pai deles, o Cacique Lúcio Tembé, alvejado numa tentativa de homicídio ocorrida na noite de 13 de maio, em Tomé-Açu. Os dois tentaram retardar a ação das autoridades, tudo para prejudicar a empresa BBF, contra a qual a família investe invadindo terras e furtando frutos frescos de dendê para venda a empresas concorrentes, além de comandarem ataques aos polos produtores, destruição de veículos e maquinários, ameaças a funcionários, entre outros crimes denunciados à polícia em mais de 750 boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Quatro Bocas, Tomé-Açu e Acará.

Segundo apurou a polícia, Kanderó Tembém iria prestar depoimento no dia 15 de maio (segunda), por volta das 13h. Ele se dirigia para a Delegacia de Quatro Bocas em seu veículo seguindo a viatura policial, quando, de forma repentina, foi estimulado a desistir de ir prestar depoimento por orientação de Paratê Tembé, seu irmão, que por telefone interferiu na oitiva que Kanderó daria naquele mesmo dia informando às autoridades policiais de que não daria depoimento no dia 15 de maio – segunda-feira. Kanderó e Paratê são filhos do cacique Lúcio Tembé, alvejado numa tentativa de homicídio ocorrida na noite de 13 de maio, em Tomé-Açu.

Finalmente, Kanderó Tembé prestou depoimento somente no dia 16 de maio (terça), retardando as diligências da polícia e dando mais tempo para que Paratê Tembé pudesse ir a mídia realizar acusações falsas contra a BBF, direcionando a imprensa para vincular a antiga empresa Biopalma, adquirida pela BBF em 2020, no contexto do crime. Junto com o Procurador da República Felipe Palha, foi realizada uma coletiva de imprensa na sede do Ministério Público Federal, no dia 15 de maio, desferindo acusações sérias e sem provas contra a empresa BBF. Tudo feito de forma premeditada por Paratê Tembé, com objetivo de manchar a reputação da empresa.

Chama atenção é que, no dia 15 de maio, data da coletiva de imprensa no MPF, tanto Kanderó quanto Paratê já sabiam do envolvimento de “Passarinho” como principal suspeito do crime e omitiram essa informação das autoridades policiais e da população. Somente na tarde de 16 de maio, após uma assertiva e rápida ação dos órgãos de Segurança Pública, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante o verdadeiro criminoso e a verdade veio a tona na noite da última terça-feira, 16.

Kanderó Tembé e Paratê Tembé, portanto, já sabiam desde antes do dia 15 de maio que “Passarinho” era o verdadeiro criminoso. De acordo com o depoimento prestado por Maciano da Costa Alves, realizado no dia 15 de maio por volta das 12h, ao delegado, “em seu celular possuía conversas com Kanderó, nas quais o mesmo tinha ciência de que “Passarinho” foi o mandante do baleamento de seu pai, o Cacique Lúcio Tembé”. O aparelho celular de Maciano foi apreendido e passou por vistoria, sendo assim possível constatar tais mensagens. Os fatos acima estão descritos no IPL 0800987-50.2023.8.14.0060 do TJPA (Link https://consultas. tjpa. jus.br – como montar uma loja virtual Processo número 0800987-50.2023.8.14.0060), que registra o Auto de Prisão em Flagrante.

No final, o verdadeiro culpado foi preso, graças ao trabalho exemplar realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará. Mas, novamente, a empresa BBF foi falsamente acusada e teve sua reputação manchada de forma injusta por esse episódio triste, onde filhos tentaram sabotar a localização do criminoso que atentou contra a vida do próprio pai. Tudo isso feito com um único propósito: manchar a imagem da BBF e continuar invadindo terras da empresa para subtração de frutos de dendê.

A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ indagou do delegado Joubert, da Delegacia de Quatro Bocas, na manhã desta sexta-feira, 19, o que pode acontecer com os filhos do cacique Lúcio Tembé, Paratê e Kanderó por tentarem atrapalhar as investigações, eles que sabiam do envolvimento de Passarinho na tentativa de homicídio, mas, até o fechamento desta pauta, não obteve resposta.

Imagens: Reprodução