Filhos presos por maus-tratos contra idosos: justiça solta sob fiança de R$ 12 mil. Vídeo

A Polícia Civil resgatou um casal de idosos que foi trancado pelos próprios filhos em uma residência no bairro Santa Rosa, no município de Abaetetuba, no Pará. Os idosos foram encontrados com sinais de desnutrição, além feridas pelo corpo.

Um caso de extrema crueldade, autêntico crime hediondo, infelizmente ainda não tipificado no Código Penal brasileiro. Ao chegarem na casa, os policiais encontraram o idoso de 83 anos deitado em uma cama, em estado de inanição e com vários ferimentos.

Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para um hospital do município e os filhos, Rosiane Rodrigues e Roberto Moraes Júnior, foram presos e vão responder por lesão corporal gravíssima e cárcere privado.

Os policiais chegaram ao local após denúncia anônima de cárcere de privado e maus-tratos contra idosos. Ontem, porém, a justiça de Abaetetuba, por meio de decisão de um juiz plantonista, arbitrou fiança individual de R$ 12 mil para que cada um dos filhos perversos responda ao processo em liberdade.

O idoso de 83 anos foi levado ao hospital local, onde segue na UTI devido à debilidade física e gravidade das lesões.

Veja imagens do resgate:

Fonte: Ver-o-fato/Foto: Divulgação