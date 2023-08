Filhos visitam o ambiente de trabalho dos pais em mineradora

A Imerys, mineradora de caulim no Pará, abriu as portas da empresa para 20 crianças e adolescentes, entre 05 e 18 anos, filhos dos colaboradores, terem um dia especial no ambiente de trabalho dos pais, na mina em Ipixuna do Pará, em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo de agosto, 13. A programação se estenderá para a planta de beneficiamento do minério em Barcarena, região metropolitana de Belém, no dia 22 deste mês, onde mais 20 filhos irão participar.

Com a iniciativa “Traga seu filho para o trabalho”, a empresa realizou uma programação especial, com um dia inteiro de lazer, diversão e atividades educativas entre pais e filhos no ambiente corporativo. Segundo Luziane Sousa, coordenadora de Recursos Humanos, o objetivo da atividade foi integrar os filhos na rotina de trabalho dos pais.

Para Sharley Ferreira, operador de Produção que trabalha na mina de Ipixuna, a iniciativa da empresa ajuda no trabalho e na qualidade de vida, além de minimizar a saudade da família. “Pra mim, como pai, receber minhas filhas foi uma experiência maravilhosa. Trouxeram as duas, uma de 08 e outra de 13 anos, e foi a primeira vez que elas vieram à empresa. O meu trabalho fica distante e fico na área de operação da mina, então viajo por longos tempos”, disse o profissional.

“Elas sempre cobram estar mais próximas, pois eu não posso sempre acompanhar a rotina delas. Então, quando soube da oportunidade, me inscrevi na ação. Essa iniciativa foi ótima. Com essa visita, diminuiu a saudade, trouxe bem-estar e, com certeza, ajuda a gente a trabalhar melhor”, acrescentou o profissional.

Ierly Cristine, de 13 anos, filha do operador, estava ansiosa para encontrar o pai e conhecer a empresa. “Quando ele nos contou que iríamos conhecer a Imerys e ver onde ele trabalha fiquei muito feliz. É muito bom poder acompanhar, ver e entender como funciona tudo no trabalho dele. Foi uma experiência de muito aprendizado”, contou.

A ação contou, ainda, com uma sensibilização sobre segurança no trabalho, dinâmicas com práticas de exercício e rodas de conversa sobre a experiência e trocas entre pais e filhos. Ainda na ação, as crianças e jovens puderam entender o fluxo de produção e os processos que envolvem a mineração do caulim, um minério que está presente em vários produtos que fazem parte do dia a dia dos filhos, tanto em casa quanto na escola.

“Eles puderam conhecer e entender sobre a empresa, o fluxo de operação de uma mina, e demonstração dos tipos de subprodutos produzidos na indústria. Por outro lado, ao participar da ação, os filhos também passam a entender sobre as atividades desempenhadas na profissão dos seus pais, o motivo de os pais ficarem tantas horas fora de casa e como eles são importantes para a empresa. Para os profissionais, ações como estas promovem bem-estar, minimizam a ‘culpa’ de muitas horas longe dos filhos, promovem boas experiências e lembranças que influenciam na relação entre eles”, ressalta Luziane Sousa, coordenadora de Recursos Humanos.

“Fizemos essa ação também no Dia das Mães e notamos que os colaboradores ficaram menos preocupados, mais motivados e felizes no local de trabalho. Isso impactou também de forma positiva no desempenho profissional. Incentivar os pais a levarem os filhos para conhecer seu ambiente de trabalho pode ajudá-los a conciliar carreira e vida pessoal”, complementa a coordenadora.

Imagens: Divulgação