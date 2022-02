Filhote de peixe-boi é resgatado na comunidade de Suruacá, em Santarém

O esforço coletivo de moradores da comunidade de Suruacá, rio Tapajós, na Resex Tapajós Arapiuns, para salvar um filhote de peixe-boi repercutiu esta semana nas redes sociais. O animal foi encontrado e resgatado por moradores sem a presença da mãe, na última sexta-feira(18). A partir daí, começou uma grande mobilização para tentar manter o filhote vivo e transportá-lo com segurança para a cidade, onde receberia os cuidados necessários para seu retorno ao seu habitat natural. O filhote foi trazido para Santarem, no sábado, por uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente(SEMMA).

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) foi imediatamente acionada para mandar uma equipe à comunidade e fazer o fazer o socorro do peixe-boi. Mas as chuvas intensas que têm caído sobre a região atrasaram o resgate do animal.

Djalma Lima, coordenador da missão, que, juntamente com Juscenildo Silva, Arthur Vasconcelos, Denize Vasconcelos e Margarete Lima, não mediram esforços para manter os cuidados necessários para que o filhote se mantivesse seguro e vivo, já que a comunidade não dispõe de um abrigo ou local apropriado para essas espécies e nem atendimento especializado.

Foi a partir da união de esforços dessas pessoas que outros moradores se envolveram diretamente no cuidado com o animal.

Segundo Djalma, as mães da comunidade doaram leite para alimentar o bebê peixe-boi. As senhoras Jadia, Joelma e Celane, juntamente com o próprio Djalma, ajudaram na amamentação do filhote. Outra moradora, Socorro Vasconcelos, também ajudou na preparação do leite e doou a caixa d’água para servir de tanque para oo animal.

Em Santarém, as senhoras Elis Lucien e Joane Bentes também colaboraram com a missão de resgate, além de muitas outras pessoas da comunidade, que se dedicaram em salvar a vida do animal. “Agradeço o empenho de todas as pessoas que colaboraram e estão colaborando para que o peixe-boi de Suruaca viva bem e muito tempo e se multiplique. Eu, Djalma Lima, que faço parte de um trabalho importante para o nosso meio ambiente, estou muito feliz e alegre por estar proporcionando essa ação”, escreveu Djalma Lima.

