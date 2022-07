FILIPE RET SE PRONUNCIA APÓS POLÊMICA EM SHOW

Após se envolver em uma nova polêmica, o rapper Felipe Ret usou as suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Um vídeo gravado durante um show realizado na Feira de Santana/ Bahia mostra o artista jogando um fã para fora do palco. O homem foi golpeado e chutado ao tentar abraçar o rapper que se irritou com a invasão.

Em um segundo vídeo, também gravado no evento ocorrido na noite de sexta-feira é possível ver um outro fã subindo ao palco para se aproximar do rapper, entretanto o mesmo foi retirado pelos seguranças.

A repercussão das fortes imagens tomaram conta das redes sociais. Alguns fãs presentes no evento relataram através de postagens que o palco foi invadido por diversas vezes durante a apresentação de Felipe Ret. O rapper ficou tão irritado com a recorrência das invasões que teria pedido para parar o show.

Segundo o post do rapper via Instagram, durante a sua apresentação o palco foi invadido mais de 20 vezes. Ele reforçou que apesar da atitude atrapalhar o seu trabalho e consequentemente do público presente no local, não foi o estopim que desencadeou a sua reação e sim o desrespeito que ele sofreu pois já tinha sinalizado aos presentes que as sucessivas invasões estavam atrapalhando o momento. Ret reforçou que apenas se defendeu da agressão sofrida.

Felipe ressaltou também que em respeito a grande maioria do público presente – e pagante – não poderia permitir tamanho desrespeito que quase findaram a festa. Ao final, o rapper agradeceu aos fãs e todos que buscaram compreender a sua reação.

Recentemente o artista foi alvo de uma operação policial no Rio de Janeiro após a realização de sua festa de aniversário. O evento aconteceu no Vivo Rio – na Zona Sul do Rj – e os convidados presentes puderam participar de um open beck – foram distribuídos cigarros de maconha.

Fonte: R7/Foto destaque: Felipe Ret (Reprodução/ Instagram)