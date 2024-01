filme premiado chega a Belém com sessão debate

Nesta sexta-feira (19) a Fundação Cultural do Pará (FCP) promove no Cine Líbero Luxardo, no Centur, em Belém, uma sessão debate de lançamento do filme brasileiro “Pedágio”, que vem se destacando com premiações nacionais e até internacionais. O longa-metragem está em cartaz no Cine Líbero Luxardo a partir desta quinta-feira (18) e segue até o dia 24 de janeiro.

Para debater sobre o filme, estará presente a diretora Carolina Markowicz e da atriz Maeve Jinkings, protagonista do filme. Maeve mora em São Paulo, mas cresceu na capital paraense e mantém o contato com seus familiares no Pará. Quem ficará responsável pela mediação do encontro será a cineasta paraense Jorane Castro e Marco Moreira, crítico de cinema da associação dos críticos de cinema do Pará (Accpa).

Sinopse

Pedágio é um filme brasileiro que retrata a opressão e violência sofrida pela população LGBTQIA+. Dirigido por Carolina Markowicz, o longa foi premiado no Festival do Rio 2023, recebendo quatro prêmios Redentor.

Na trama, Suellen é uma cobradora de pedágio que leva uma vida simples. Um dia, ela percebe que pode usar seu emprego para fazer uma renda extra, mas de maneira ilegal. Ela acredita ter um motivo bom para isso: o dinheiro seria destinado a uma “cura gay” para seu filho Tiquinho.

Serviço Sessão Debate ‘Pedágio’:

Dia: 19/01 (sexta-feira)

Inicio da sessão: 19h

Início do debate: 20h45

Programação completa de 18 a 24/01:

18/01

16h: Meu Nome é Gal / 90 minutos de duração / Classificação: 16 anos

17h40: Monster / 126 minutos de duração / Classificação: 12 anos

20h: Pedágio / 102 minutos / 16 anos

19/01

15h: Monster

17h20: Meu Nome é Gal

19h: Pedágio (Sessão debate com Carolina Markowicz e Maeve Jinkings às 20h45)

20/01

16h: Monster

18h20: Pedágio

20h20: Meu Nome é Gal

21/01

16h: Meu Nome é Gal

17h40: Monster

20h: Pedágio

22/01

16h: Monster

18h20: Meu Nome é Gal

20h: Pedágio

23/01

16h: Meu Nome é Gal

17h40: Pedágio

19h40: Monster

24/01

16h: Pedágio

18h: Monster

20h20: Meu Nome é Gal

A programação do Cine Líbero Luxardo vai seguir com também brasileiro “ Meu Nome é Gal” e o japonês “Monster”. Os ingressos para as sessões estão no valor de R$ 12,00 e R$ 6,00 a meia-entrada. A bilheteria abre uma hora antes do início dos filmes e aceita pagamento em pix, débito e dinheiro. É preciso atentar para a classificação de faixa etária de cada um dos longas.

Foto: Reprodução/Paris Filmes