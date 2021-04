Fim da 2ª rodada da Libertadores e da Sulamericana. Como foi o desempenho dos brasileiros

Fim da 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores e da sulamericana e três brasileiros em campo hoje. O Corinthians recebeu o Peñarol; o São Paulo enfrentou o Rentistas e o Grêmio foi até a Argentina enfrentar o Lanus.

Corinthians x Peñarol

O Corinthians enfrentou o Peñarol na noite desta quinta feira e deu vexame, parecia até que o jogo era no Uruguai, o Peñarol não teve muita dificuldade de vencer o time de Itaquera em seus domínios. Após levar o primeiro gol, o técnico corinthiano Vagner Mancini, pra tentar mudar o resultado da partida, tira Luan, o melhor jogador em campo, piorando o rendimento do time. Com as péssimas mudanças do treinador o time uruguaio deitou e rolou e fez o gol que sacramentou a derrota. Final 2×0.

Difícil de acreditar na permanência do treinador no comando da equipe. Domingo tem clássico contra o embalado São Paulo, em casa. Caso perca, a estadia no cargo será bem complicada.

São Paulo x Rentista

Quem vai parar o São Paulo de Crespo e de Daniel Alves? O Tricolor chega sua 8ª vitória seguida e despacha o pequeno time uruguaio do Rentista. Em um jogo sem sustos, o São Paulo venceu o Rentistas com gol de Pablo, no primeiro tempo, e Reinaldo, batendo pênalti no fim do jogo, ficando mais líder do que nunca no grupo E do torneio.

Domingo tem Majestoso na Neo Química Arena. Vencendo a partida, pode se consolidar na liderança do paulistão e derrubar o cargo de técnico do seu adversário.

Grêmio x Lanus

Em um jogo duro e pegado, o Grêmio foi até a Argentina e conseguiu um baita resultado, vence o time da casa. Virou líder isolado do Grupo H da Copa Sulamericana. Com gols de Léo Pereira e Aldemir Ferreira, o Tricolor Gaúcho venceu o time argentino por 2×1, reeditando a final da libertadores de 2017 e se coloca entre os principais times para a conquista do torneio.

