Fim das férias

E hoje se encerram oficialmente as férias de julho que, no entanto, ainda terão reflexo ao longo da semana, pelo menos para os estudantes da rede estadual de ensino, cujas aulas só se reiniciam a partir do dia 08. Ao longo dessa semana, professores do Estado estarão em atividades internas em suas unidades de serviço. No município de Belém, alunos e professores se reapresentam em sala de aula a partir de amanhã, segunda-feira, 01.