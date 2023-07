Fim de semana registra naufrágio com um morto e dois desaparecidos no Rio Guamá

Uma embarcação com nove pessoas da mesma família foi a pique nas águas do Rio Guamá à noite de ontem, domingo, 09, na travessia de volta da ilha do Combu para Belém. A informação foi divulgada pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Para e Amapá que está à frente da investigação.



A Marinha não especificou o tipo de embarcação que sofreu o acidente quando a familia retornava spós um dim de semana em um sitio na ilha. No momento da ocorrência caia forte chuva sobre o rio Guamá. A ilha do Combu é um dos locais mais bem frequentados por belenenses e turistas por sua culinária e exotismo bucólico diante da capital.

Equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará participam, nesta manhã, das buscas aos desaparecidos na região.



As causas do naufrágio estão sob investigação da Capitania dos Portos do Pará e Amapá.

Imagem: Reprodução