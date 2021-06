Fim dos carregadores? Estudo cria sistema que gera própria energia

Engenheiros do MIT descobriram uma nova maneira de gerar eletricidade usando minúsculas partículas de carbono

Imagine nunca mais precisar carregar o celular? Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology ou MIT) descobriram uma nova maneira de gerar eletricidade usando minúsculas partículas de carbono que podem criar corrente simplesmente interagindo com o líquido ao seu redor.

O estudo dessa nova forma de geração de energia, que pode acabar com a necessidade de carregadores, foi publicado na revista científica Nature Communications na última segunda (7/6).

Fonte: Metropoles