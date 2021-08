Fim dos Jogos Olímpicos em Tóquio

Os jogos olímpicos de Tóquio encerrou neste domingo, com grandes histórias para deixar na memória das olímpiadas de 2020, nomes como Simone Biles , Sifan Hassan, Ítalo Ferreira, Rayssa Leal, vão sempre nos lembrar o significado de recomeço, superação, coragem e de fé, sem dúvidas os jogos de Tóquio nos mostrou que os atletas além de competidores profissionais são seres humanos comuns que também tem limitações, objetivos e muita coragem para continuar competindo apesar de toda a pressão que o próprio atleta coloca sobre si e que também recebe de seus treinadores e de quem está na torcida por eles.

O Brasil deixou seu legado e com ele títulos inéditos como no caso do atleta o Ítalo Ferreira que estreou muito bem a nova modalidade de surfe nas olimpíadas, sendo o primeiro campeão olímpico de surfe, levando uma cobiçada medalha de ouro para casa.

A atleta Rebeca Andrade conquistou para o Brasil uma vitória inédita na modalidade equipe feminina na ginástica artística, que garantiu a medalha de prata, logo depois ela conquistou medalha de ouro na prova de salto.

A Raissa leal conhecida como a fadinha do skate, com apenas 13 anos nos mostrou que idade não mede esforços, a garota garantiu sua medalha de prata na modalidade skate street e atualmente é mais jovem medalhista Brasileira nos jogos olímpicos.

No ranking de medalhas o Brasil ficou em 12º lugar, conquistou 21 medalhas sendo 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

Depois de uma atuação positiva do Brasil nos jogos de Tóquio de 2020, o Brasil fica mais confiante para as próximas olimpíadas de 2024 que aconteceram em Paris.

Foto: Perfil Pessoal Dos Atletas Rayssa Leal e Italo Ferreira