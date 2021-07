Final de No Limite: Paula Amorim é grande favorita ao prêmio

Nesta terça-feira (20/7), será consagrado o vencedor ou vencedora de No Limite. Apesar do resultado ser definido após prova eliminatória e votação popular, especialistas apostam numa vitória feminina, a da ex-BBB18 Paula Amorim.

A Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, acompanha a competição desde o começo, com as provas e desempenho dos participantes. Além de como foi a participação deles no Big Brother Brasil e também o apelo nas redes sociais. A partir desses e outros critérios, a empresa analisou a chance de cada um dos seis participantes finalistas de embolsar os R$ 500 mil dados ao grande campeão de No Limite.

Na análise, a mineira da cidade de Belo Horizonte dispara com 42% de chances de vencer a competição. O rapper Viegas aparece logo atrás, com 30%. De acordo com a Betfair, Paulo Zulu tem apenas 16% de probabilidade de vitória. Já Elana, Jéssica e Andre ficam bem abaixo nos cálculos feitos pela empresa, com 6%, 4% e 2%, respectivamente.

Veja o ranking:

Paula Amorim — 42%

Viegas — 30%

Marcelo Zulu — 16%

Elana — 6%

Jéssica — 4%

André — 2%

Foi por muito pouco!!!!

Paula e Carol Peixinho disputaram a última rodada.#NoLimite pic.twitter.com/m3TuqwByDo — No Limite (@NoLimite) July 14, 2021

Se depender dos espectadores do programa, Paula Amorim realmente tem grandes chances de vencer. A ex-BBB18 é uma das favoritas dos internautas e está sempre os assuntos mais comentados do Twitter, graças a sua atuação no programa.