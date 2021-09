Final de semana e no feriado Belém ganha reforço na segurança pública

A operação Semana Da Pátria 2021 será realizado pela Guarda Municipal de Belém (GMB), que acontecerá nos dias 4 e 7 de setembro. O esquema de segurança foi montado para manter a prevenção e a ordem, e na proteção de prédios e logradouros públicos.

A operação atuará nas capitais e nos distritos de Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci, para propor mais segurança para a população e combater a criminalidade. O reforço contará com a aproximadamente 40 guardas da inspetoria especial de ações táticas (IEAT), mais oito viaturas, oito motos que atuaram de forma ostensiva nos balneários, logradouros e demais espaços públicos.

Serão 116 guardas dos agrupamentos de Ações Táticas com Cães, Motopatrulheiros da Ronda da Capital e os Agentes dos Grupamentos Ronda Ostensiva Municipal, com 30 motocicletas,10 viaturas e um micro-ônibus, distribuídos estrategicamente nas principais vias e logradouros da capital com o objetivo de prevenção e evitar possíveis transtornos, relator o inspetor geral da corporação, Joel Ribeiro.

Foto: Ascom/ GMB