Final de semana tem programação da Preamar com Feira e gratuidade nos museus

O Preamar da Criatividade edição junina, com entrada gratuita, que irá ocorrer neste domingo (5) na Praça da Fonte, ao lado do espaço cultural Casa das Onze Janelas. A sexta edição da feira contará com produtos de moda autoral, acessórios, itens decorativos, gastronomia e um show ao vivo do grupo Quinteto Caxangá.

O objetivo é impulsionar o comercio local através da mão de obra de artesãs do estado, nesta edição serão 14 empreendedores participando das atividades. A ação acontece todo primeiro domingo do mês e é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e o Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A iniciativa do Preamar da Criatividade da oportunidade para que os empreendedores façam comercialização dos produtos mantendo contato direto com o público. Em conjunto com o Preamar, no mesmo dia acontece o domingo da Gratuidade, ação que permite a visita gratuita em todos os museus e memorias administrados pela Secult.

A gratuidade é valida para todos, no horário das 9h ás 17h.a atividade acontece todo primeiro domingo do mês, por meio da Secult e do Sistema Integrado de Museus e memoriais (SIMM).

Foto: Reprodução Luiz Braga