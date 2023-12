Final do Campeonato Brasileiro de Skate Street Sub-12 será em Belém, neste final de semana

A competição, homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk), contará com atletas mirins de todas as regiões do Brasil

Neste sábado (16) e domingo (17), Belém receberá a fase final do Campeonato Brasileiro de Skate Street Sub-12,competição, homologada pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk). O evento será realizado no Skate Park da sede campestre da Assembléia Paraense, com participação de cerca de 50 competidores de vários estados do Brasil, na faixa etária de 05 a 12 anos.

A eliminatória e a semifinal do campeonato serão no sábado, das 08h às 16h, e a grande final, no domingo, a partir das 09h. Os skatistas estarão agrupados nas seguintes categorias: Feminino Infantil e Masculino Infantil (meninas e meninos nascidos a partir de 2015, com até 08 anos) e Feminino Mirim e Masculino Mirim (meninas e meninos nascidos a partir de 2011, com até 12 anos).

Estarão competindo representantes do Pará, Piauí, Rio Grande Norte, Ceará, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos candidatos a se tornarem, futuramente, integrantes da nova geração de skatistas profissionais do Brasil.

O ex-skatista profissional Humberto Oliveira, conhecido como Beto Humberto, 44, celebra a competição. Ele que hoje faz parte do quadro da CBSK, nas áreas de promoção de eventos, comissão de arbitragem e criação, destaca a importância de ter um campeonato dedicado às crianças.

“Em eventos como esse, os competidores começam desde cedo a ter a vivência do esporte. Lidam com vários tipos de situação, de pessoas, e passam a ter noção do que é ser um atleta olímpico. Também passam a entender a importância do skate na vida deles. Com isso, tendem a se tornar, no futuro, um atleta mais completo.”, avalia.

Sobre a competição ser realizada no Norte do país, Humberto acredita que é mais um ponto positivo para a modalidade que possui adeptos no Brasil todo.

“Sabemos que o nosso país tem tamanho continental e que nem sempre quem tá no Sul consegue ter acesso ao Norte e vice-versa. Então, é importante que seja no Norte para dar visibilidade aos competidores da região, atletas com grande potencial que podem, no futuro, representar o Brasil nas competições.”, conclui.

Serviço: O Campeonato Brasileiro de Skate Street Sub-12, promovido pela Menem Skatebording e realizado pela Assembléia Paraense, será nos dias 16 e 17 de dezembro, no Skate Park da AP (Av. Alm. Barroso, nº 4.614 – Souza), das 08h às 16h no sábado, e a partir das 09h, no domingo. O evento é aberto ao público (até o limite máximo de 200 espectadores).

Fotos: Divulgação