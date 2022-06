Final do concurso de quadrilhas do Arraial da Nossa Gente começa nesta terça e quarta-feira

O Arraial da Nossa Gente, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém ( Fumbel) que está acontecendo desde o dia 15 de junho na praça Waldemar Henrique, vai receber nesta terça-feira (28) e quarta-feira (29), 17 quadrilhas que disputam o título de campeã do Arraial.

O público que compareceu para prestigiar as apresentações, pôde acompanhar quadrilhas e misses e shows de artistas consagrados, já tradicionais dessa época junina. Além também da apresentação dos grupos Os pássaros juninos e os cordões de bicho.

No penúltimo dia do evento, que será neste dia 29 de junho o público vai poder assistir a partir das 19h a apresentação do Pássaro Ararajuba, Cordão de Pássaro Colibri de Outeiro, Cordão de Bicho Borboleta Azul, Pássaro Beija-flor, Pássaro Japim.

O evento recebeu 34 quadrilhas de Belém, Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro, que se inscreveram para participar da competição. A partir das 19h, os grupos finalistas vão se apresentar no Piano Palco.

Confira os finalistas

Dia 28 de junho – terça-feira

1- Pipocando Junino

2- Arrastapé

3- Renovação de São João

4- Fúria Junina

5- Rainha da Juventude

6- Encanto da Juventude

7- Sedução Ranchista

8- Fuzuê Junino

Dia 29 de junho, quarta-feira

1- Paraíso Junino

2- Buscapé

3- Roceiros da Barão

4- Balão de Ouro

5- Amor de um Mensageiro

6- Roceiros Pé de Moleque

7- Reino de São João

8- Tradição Junina

9- Santa Luzia

