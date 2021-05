Finalista do ‘BBB 21’, Juliette alcança Grazi Massafera em número de seguidores

Única ex-BBB que a sister ainda não superou no Instagram é Sabrina Sato

Juliette ainda disputa o prêmio de R$ 1,5 milhão e, independente do resultado, a finalista do “BBB 21” ficará marcada na edição por bater recordes. A participante, que entrou na casa com menos de 2 mil seguidores, atingiu nesta segunda-feira, 3, a marca de 23,3 milhões de seguidores no Instagram, mesma quantidade que a ex-BBB Grazi Massafera possui. Horas depois, a paraibana ganhou mais seguidores e, somando 23,4 milhões, ultrapassou a atriz da Globo.

Vale ressaltar que nunca na história do reality um participante conseguiu tantos seguidores enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil. A única ex-BBB que está à frente de Juliette é Sabrina Sato, que atualmente possui 29,6 milhões de seguidores e, assim como Grazi, percorreu um longo percurso para se estabilizar no meio artístico. Independente se vai ou não levar o prêmio, Juliette deve faturar muito após deixar o “BBB 21”, pois muitas marcas já demonstraram interesse em fazer parceria com a sister. Fora isso, alguns cantores já miram na advogada para uma parceria musical, pois a voz dela e o dom para a música não passaram despercebidos no reality da Globo. Gilberto foi outro participante que entrou na casa como pipoca e superou os seguidores de quase todos os famosos da edição.

O doutorando foi eliminado no último domingo, 2, com mais de 9 milhões de seguidores e, durante sua participação no “Mais Você” desta segunda-feira, 3, ele atingiu a marca de 10 milhões no Instagram.