Finalista do Miss Universo morre após cair do cavalo, na Austrália

Sienna Weir, modelo australiana de 23 anos e finalista do Miss Universo, morreu nesta quinta-feira (4) após semanas internada em decorrência de uma queda de cavalo. O acidente ocorreu em abril, e a modelo era mantida viva por meio de aparelhos.

Sienna caiu do cavalo quando cavalgava no Windsor Polo Club, em Sydney, na Austrália. Cavalgar era uma paixão e um hábito da miss desde os seus 3 anos de idade.

Em uma entrevista para a Gold Coast Magazine, a modelo compartilhou que sua família desconhecia a origem de sua paixão por cavalos. Ela chegou a participar de competições.

– Minha família não sabe ao certo de onde veio essa paixão, mas eu ando a cavalo desde os 3 anos de idade e não consigo imaginar minha vida sem ela. Viajo para a zona rural de Sydney duas a três vezes por semana para treinar e competir em Nova Gales do Sul ou na Austrália em fins de semana alternados – afirmou.

De acordo com o jornal The Sun, Sienna estava entre as 27 finalistas da competição australiana Miss Universo de 2022.

Após a confirmação do óbito, a jovem recebeu homenagens nas redes sociais, incluindo de seu namorado, Tom Bull.

– Um amor que era mais do que amor – escreveu ele.

– O céu ganhou o anjo mais lindo hoje. Vou sentir falta de tudo sobre você, Sienna. Eu te amo. Tenho muita sorte de ter conhecido você. Obrigada por tudo – escreveu uma amiga.

A australiana tinha formação em Literatura inglesa e Psicologia pela Universidade de Sydney. Ela planejava se mudar para Londres nos próximos anos.

