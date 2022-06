Finalmente! WhatsApp deve ganhar botão de editar mensagens

Quem nunca mandou uma mensagem no WhatsApp e teve que apaga-la devido algum erro de escrita? Tudo seria mais fácil se o mensageiro da Meta tivesse um botão para editar as mensagens depois de enviadas, mas isso ainda não está disponível.

Porém, parece que as coisas devem estar perto de mudar. Segundo o WABetaInfo, portal especializado em notícias do WhatsApp, o aplicativo está estudando a possibilidade de adicionar uma função para editar mensagens já enviadas.

O novo recurso “Editar” aparecerá ao selecionar a mensagem, ao lado das opções “Copiar” e “Dados”, onde aparece o horário que a mensagem foi enviada e lida pelo destinatário.

Imagem: Reprodução/WABetaInfo

Ao clicar na nova opção, será possível editar as mensagens, acrescentando novas informações e até apagando algo que já havia sido enviado. O WABetaInfo relatou que é pouco provável que o mensageiro acrescente um histórico de edições, então não será possível saber se aquela mensagem foi alterada ou não.

Ainda não é possível saber se o WhatsApp adicionará um limite de tempo para edição das mensagens. Também não se sabe quando o novo recurso será disponibilizado no aplicativo de todos os usuários.

Na verdade, ainda não é possível confirmar que a ferramenta de edição realmente será adicionada ao mensageiro. O WABetaInfo lembrou que há alguns anos já haviam previsto o lançamento desse recurso tão aguardado pelos usuários, mas o WhatsApp desistiu da ideia.

WhatsApp enviará alertas antes de banir empresas

O WhatsApp Business, vertente do mensageiro voltada para empresas, deve começar a avisar as companhias sobre violações da Política Comercial da plataforma antes de bani-las. O aviso já pode ser visto na versão beta para Android e iOS.

As informações são do portal WABetaInfo, que é especializado em atualizações do aplicativo da Meta. O aviso fica em destaque no topo da lista de conversas para que as empresas entendam a regra que estão infringindo.

Fonte: Olhar Digital