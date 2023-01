Financiamento

Segundo as informações, empresários paraenses seriam os grandes financiadores de manutenção dos acampamentos montados nas frentes de quarteis do Exército em cidades como Belém e Santarém. No bojo das investigações já está o nome de uma empresária, do setor madeireiro, que estaria mandando alimentos para as pessoas acampadas e que faziam um manifesto pacífico até o dia 08 deste mês, quando ocorreram os atos de depredação dos prédios públicos em Brasília.