Fiocruz entrega 2,7 milhões de doses da vacina AstraZeneca

A Fiocruz (Fundação Owaldo Cruz) entregou nesta sexta-feira (11) 2,7 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde.

Por meio do Bio-Manguinhos (Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos), a entrega tem sido todas as sextas-feiras, mas com queda do número de vacinas nas duas ultimas semanas. Mas, em 21 de maio, o instituto chegou a entregar 6,1 milhões de doses. Desde maio, a produção tem enfrentado escassez de matéria-prima, o que diminui o ritmo de entregas.

Do lote desta semana, 137 mil doses são para o estado do Rio de Janeiro, e o restante seguirá para o almoxarifado do Ministério da Saúde, em São Paulo. Com esta remessa, a fundação atinge cerca de 53,8 milhões de doses entregues ao PNI.

A previsão para junho 18,5 milhões, mas vai dependerda remessa de IFA (ingrediente farmacêutico ativo) importado da China. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Está programada para este sábado (12) a chegada de mais um lote de insumos para a produção de cerca de 6 milhões de doses da vacina. “A aceleração da entrega dessa remessa permitirá a continuidade da produção da vacina e garantirá entregas semanais ao PNI até 10 de julho”, afimra a Fiocruz, em nota.

Fonte: Agencia Brasil